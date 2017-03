La Biblioteca Comunale (piazzetta Lucati) celebra l’anniversario della nascita di Marie Curie (1867-1934), con una mostra a cura di Chiara Milani e Laura Rampazzi, dal titolo «Donne e scienza, dal passato al futuro». La mostra dedicata alla grande scienziata, due volte Premio Nobel, è l’occasione per ricordare le donne che, dall’antichità ai giorni nostri, hanno scelto la scienza come ambito di ricerca, raggiungendo risultati interessanti o importanti, nonostante la condizione sociale dominata dal pregiudizio maschile e la conseguente esclusione dagli studi regolari. In mostra libri della biblioteca comunale, tra i quali la tesi di dottorato in chimica di Marie Curie, edita a Parigi nel 1904. Dall’8 marzo al 29 aprile. Orari: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 19, sabato dalle 14 alle 19.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale