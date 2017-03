Si avvicina l’edizione 2017 del Brianza MotorShow, la kermesse motoristica più effervescente del territorio, che quest’anno si appresta a festeggiare il quinto anno (nelle foto alcuni scatti delle precedenti edizioni). Confermata Lariofiere di Erba come location ideale per una due giorni, sabato 18 e domenica 19 marzo, ricca di eventi e proposte per gli amanti delle due, tre e quattro ruote.

Il Brianza MotorShow fa da sempre fa registrare numeri da record. È dal 2015 che la manifestazione porta a Erba più di 23.000 visitatori. La kermesse motoristica lombarda registra una media di 100 espositori, 25 marchi moto, 30 marchi auto. Numeri e contenuti che attraggono il pubblico dalla Lombardia e dalla Svizzera: il Canton Ticino, le provincie di Como, Lecco, Sondrio e Monza Brianza sono predominanti.

Tantissime le novità in serbo per il numeroso pubblico di appassionati, che troverà in fiera il meglio del mercato automotive accompagnato da tanti nuovi show, esibizioni e contest.

Novità anche nel management: allo storico patron Andrea Peri, da questa edizione subentrerà Giuseppe Lorito, giovane direttore generale con alle spalle già significative esperienze nell’organizzazione di esposizioni, anche nel mondo dell’automotive. Lo staff in parte rinnovato si appresta così a lavorare per un ‘Best of ever’.

«Brianza MotorShow taglia il traguardo della quinta edizione e per me si tratta di un emozionante debutto alla guida di questa prestigiosa manifestazione – afferma il nuovo direttore generale Lorito – Tra gli obiettivi ci sarà quello di consolidare il giusto mix tra divertimento e business per dare sempre il massimo a pubblico ed espositori. Stiamo lavorando molto duramente in questa direzione, ma posso già anticipare che uno spazio notevole sarà dedicato al settore custom, che con la regia di Andrea Balossi sarà una grande caratteristica dell’edizione 2017».

Continua il neo-direttore: «Confermato il grande spazio dedicato alle anteprime nazionali che giungeranno a Lariofiere direttamente da Ginevra. Sezione notevole anche quella delle due ruote grazie anche alla regia di Giussani Moto».

Grande spazio anche per l’eco-sostenibilità. «Avremo anche un focus sulla mobilità ecosostenibile. È un tema a cui teniamo molto: per questo stiamo mettendo a punto un’area in cui saranno protagoniste bici con pedalata assistita, accanto a scooter e ad auto elettriche con le ultime novità dal mondo delle ibride», conclude il nuovo direttore Giuseppe Lorito.

Per info: www.brianzamotorshow.it

