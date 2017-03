Tutti pronti per l’edizione 2017 del Brianza MotorShow, la kermesse motoristica più effervescente del territorio che quest’anno si appresta a festeggiare il quinto anno. L’evento espositivo Brianza MotorShow conferma Lariofiere come sua location ideale per una due giorni, sabato 18 e domenica 19 marzo, ricca di eventi e proposte per gli amanti delle due, tre e quattro ruote. Il Brianza MotorShow fa da sempre registrare numeri da record. È dal 2015 che la manifestazione porta a Erba più di 23.000 visitatori. La kermesse motoristica lombarda registra una media di 100 espositori, 25 marchi moto, 30 marchi auto.

Tantissime le novità in serbo per il numeroso pubblico di appassionati che troverà in fiera il meglio del mercato automotive, accompagnato da tanti nuovi show, esibizioni e contest. Tanti i campioni dei motori presenti alla kermesse, primo tra tutti Loris Capirossi (nella foto), Capirex, l’indimenticato e indimenticabile pilota italiano di Moto GP che sabato 18 marzo dalle 14 incontrerà fan e appassionati. Grande adrenalina sulle due ruote anche per l’arrivo dei campioni di Dirt-Slopstyle, una particolare disciplina che si pratica con una bicicletta modificata su rampe e salti mozzafiato. Il monzese Torquato Testa, per gli amici Toto, un vero fenomeno di 20 anni, già molto apprezzato a livello internazionale per i suoi salti mozzafiato, si esibirà con una Demo Mountain Bike Dirt insieme a una ventina di ryder del Valsassina BMT. Tra questi si potrà ammirare anche il varesino Diego Caverzasi, tra i dieci ryder più forti al mondo. Domenica arriverà anche l’erbese Filippo Proserpio, tra i top ryder italiani.

Tra le anteprime che verranno presentate a Erba, oltre l’attesissima Stelvio, la nuova versione della Golf, auto che è uno status symbol intramontabile per tantissimi appassionati e che porta con sé un nuovo punto di vista sulla mobilità sostenibile, sulla guida autonoma e sulla connettività. Imperdibile la novità che arriva dalla MotoGp direttamente al Brianza MotorShow: la nuova Yamaha M1moto di Maverik Vinales. Sabato 18 e domenica 19 marzo a Lariofiere di Erba sarà possibile ammirare la nuovissima livrea ufficiale della moto di Vinales, giovane pilota spagnolo nuovo compagno di squadra del nostro campione Valentino Rossi. Maggiori info: www.brianzamotorshow.it

