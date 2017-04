Appuntamento da domenica 23 a martedì 25 aprile a Lariofiere con la nuova edizione di «Agrinatura», il salone aperto al grande pubblico e dedicato alla valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica e alla promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale.

Oltre 31.000 persone (famiglie e operatori di settore) ogni anno visitano la manifestazione, apprezzandone l’offerta espositiva e aderendo con entusiasmo alle molteplici iniziative collaterali.

In esposizione prodotti agricoli, patrimonio naturalistico, eccellenze agroalimentari, creazioni florovivaistiche, animali della fattoria. L’obiettivo della kermesse resta quello di avvicinare il pubblico al recupero delle tradizioni e della cultura agricola nonché ai temi dell’ambiente, della gestione territoriale, dell’ecologia e dell’enogastronomia. «Agrinatura» unisce e valorizza le potenzialita? e la capacita? progettuale dei territori. Non mancheranno lezioni di cucina, percorsi formativi sul mondo agricolo e sulla natura, laboratori per le famiglie, convegni per operatori di settore e molto altro.

Il salone resterà aperto da domenica 23 aprile a martedì 25 aprile dalle 9.30 alle 19. L’ingresso è gratuito fino ai 17 anni di età, dai 18 anni in avanti è di 5 euro. Info: info@lariofiere.com, 031.6371, www.agrinatura.org.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale