Torna l’appuntamento di maggior richiamo della provincia per tutto il settore Ho.Re.Ca. Lariofiere con Confcommercio Como e Lecco e Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), sostenuta dalle Camere di Commercio di Como e di Lecco e in collaborazione con le principali associazioni del settore enogastronomico, inaugura la nuova edizione di Ristorexpo. Riuscendo a combinare la funzione di vetrina e promozione per gli espositori (200 quest’anno, in rappresentanza di oltre 350 marchi e di 300 etichette di vini) e quella dell’Edutainment legato alle dimostrazioni di chef famosi e a iniziative collaterali di vario genere, la Rassegna traccia fin dalle sue origini le tendenze del mercato di settore, anticipando i tempi e creando discussioni stimolanti. La dimensione dell’incontro b2b viene alleggerita da un Salone denso di profumi e sapori, che non manca di favorire la crescita del territorio e di promuovere le eccellenze agroalimentari locali e nazionali.

Da sempre accompagnata da un claim-guida, Ristorexpo sceglie quest’anno l’Enogastronomia Ancestrale come tema portante. «Ancestrale è riferito ai profumi, agli odori, ai sapori e alle sensazioni che fanno parte della nostra storia e che talvolta non riusciamo ad individuare – esordisce Giovanni Ciceri, presidente di Lariofiere, ideatore e curatore della mostra – siamo convinti che attraverso il recupero di questi elementi possa sorgere una nuova forma di enogastronomia che ha le fondamenta nel nostro passato e nel già vissuto dei nostri avi. Insomma, la ristorazione del futuro può svilupparsi mettendo in primo piano le emozioni positive del passato che non sono solo quelle portate dal cibo ma anche quelle che vanno al di là della materialità». Che l'Enogastronomia Ancestrale possa far riflettere su quell'aspetto più istintivo e viscerale dell'arte culinaria, scoprendo origini celate e aprendo nuove strade di crescita, è il proposito di Ristorexpo 2017. La manifestazione si terrà da domenica 12 a mercoledì 15 febbraio a Lariofiere in viale Resegone. Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, mercoledì 15 febbraio chiusura anticipata alle 18. Ingresso gratuito per gli operatori con invito. Info: http://www.ristorexpo.net/

