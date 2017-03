La Federazione Italiana Nuoto – sezione Salvamento organizza, alla Piscina Olimpica Comunale di Como Muggiò, il corso per ottenere la qualifica professionale di Assistente Bagnanti.

La prova di ammissione in acqua per poter frequentare il percorso formativo si terrà stasera, giovedì 9 marzo, alle 20.

La prova d’ingresso prevede il possesso delle seguenti capacità natatorie: percorrere 50 metri a stile libero, 25 metri a rana, 25 metri in un altro stile a scelta e infine un breve tratto in apnea.

Il corso si svolgerà per la pratica teorica il sabato pomeriggio, per la pratica in acqua il mercoledì sera. La Federazione Italiana Nuoto da sempre si occupa della diffusione della cultura e della sicurezza in acqua. Il nostro Paese è formato, infatti, da ben 8.000 chilometri di coste e circa 3.000 piscine riconosciute.

La Fin si è impegnata a contribuire alla sicurezza della balneazione, diffondere la cultura dell'acqua come prevenzione, studiare e diffondere strumenti, comportamenti, tecniche necessarie a formare addetti altamente qualificati per la sicurezza in acqua.

La Fin forma ogni anno migliaia di tecnici ed esperti che contribuiscono in modo eccezionale alla salvaguardia della vita umana in acqua.

La figura dell'assistente bagnanti, è il primo fondamentale presidio di sicurezza nelle piscine, nei laghi e lungo i litorali marini. Tale figura professionale è l'unica, nel panorama italiano, ad avere, oltre ai riconoscimenti ministeriali, anche quelli sportivi del Coni e internazionali della International Lifesaving Federation.

Info: 334.6896238, coordinatoreco@fin lombardia.info, www.finlombardia.net.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale