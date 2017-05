Prosegue la stagione di apertura per i parchi Grumello e Sucota con un ampio programma di attività proposte da Associazione Villa del Grumello e Fondazione Antonio Ratti. I due parchi con le rispettive Ville sono uniti grazie a un percorso panoramico che si estende a monte dei due compendi, completando il suggestivo percorso del Chilometro della Conoscenza, un tragitto pedonale che unisce le tre splendide ville comasche, Villa Olmo, Villa del Grumello (foto) e Villa Sucota, attraverso i sentieri nei rispettivi parchi punteggiati da serre, cappelle, limonaie, opere d’arte e rarità botaniche. Un percorso naturalistico che riunisce 17 ettari di parchi secolari di rara bellezza e pregio paesaggistico ma anche un unicum culturale, storico-artistico, basato sulla creatività e sulla condivisione di iniziative culturali, imprenditoriali, di alta formazione e di ricerca scientifica. Il parco di Villa Sucota, sede dal 2010 della Fondazione Antonio Ratti è per il secondo anno aperto al pubblico. Dopo gli interventi di riqualificazione avviati nel 2015 grazie al contributo di Fondazione Cariplo, saranno accessibili le strutture del compendio: il padiglione della musica, la limonaia, la serra e il belvedere. Lungo i percorsi sono installate opere d’arte contemporanea create appositamente per il parco da artisti che hanno collaborato negli anni con la Far. A Villa del Grumello quest’anno sarà per la prima volta è aperta al pubblico la Darsena.

