Proseguono fino al 14 maggio gli appuntamenti con il Festival della Luce – Lake Como, la manifestazione che, attraverso incontri, conferenze, mostre e spettacoli a ingresso gratuito, regala al grande pubblico la possibilità di avvicinarsi al mondo della scienza. Il concetto di luce, inteso anche come metafora della conoscenza e dell’intuizione, è analizzato secondo le sue infinite sfaccettature da personalità di spicco del mondo della scienza e della cultura. La quarta edizione del Festival prevede, come tema trasversale, il rapporto tra luce e colore: un legame inscindibile poiché l’esperienza visiva del colore ha luogo innanzitutto grazie alla percezione della luce. Partendo da questo presupposto, il tema del colore sarà analizzato secondo diverse aree tematiche: la fisica - in particolare l’ottica - la fisiologia, la psicologia, la filosofia, la storia dell’arte, il design e la moda.

Tra gli eventi in programma sono da segnalare: sabato 6 maggio dalle 22 in piazza Grimoldi la conferenza scientifica «Dentro il Colore - Viaggio dentro il colore e la visione», tenuta dallo studente di fisica ottica Alessandro Farini (Cnr – Ino) e accompagnata dallo spettacolo multimediale della Compagnia dei Folli, un gruppo teatrale di artisti di strada che si esibiranno in una spettacolare performance. Un viaggio multicolore attraverso la luce, con sfere volanti, effetti luminosi, farfalle illuminate su trampoli. Una miriade di personaggi fantastici per un percorso incantato e meraviglioso nel mondo del colore e della luce sullo sfondo del palcoscenico architettonico di piazza Grimoldi.

Programma completo sul sito: www.festivaldellaluce.it. Tutti gli incontri sono a ingresso libero con iscrizione obbligatoria dal sito.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale