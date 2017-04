Una serie di dipinti legati all’immagine del vortice sono i protagonisti di «Vertigini», mostra del pittore comasco Emilio Alberti organizzata a Palazzo del Broletto (piazza Duomo) con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Como. Una ideale prosecuzione della ricerca delineata lo scorso anno nell’ampia rassegna al Palazzo Ducale di Revere a Mantova dove l’artista sondava suggestioni e simbologie legate al tema dell’acqua. Lo spunto creativo alla base di questo ciclo di opere è il turbinio di un moto vorticoso. È la vertigine sull’orlo di un abisso che ci attrae con forza ma che ci spaventa allo stesso tempo. Uno spazio profondo, incognito, metafora di realtà possibili e futuri inquietanti. L'immagine del vortice affascina per la sua attrazione ipnotica e inquietante ma anche per la possibilità di una duplice interpretazione: la caduta o l'ascesa. I dipinti di Emilio Alberti, infatti, suggeriscono un’idea di spazio oltre la tela che a volte sembra precipitare in abissi oscuri e a volte sembra elevarsi in prospettive verticali.

La tecnica utilizzata è del tutto personale e prevede l’utilizzo di stucchi e lamina metallica su tela. In alcuni lavori più recenti si trova anche l’utilizzo di sale opportunamente trattato per ottenere particolari effetti materici. La continua ricerca sui materiali è fondamentale nel percorso artistico di Emilio Alberti, così come la contaminazione fra i diversi linguaggi e fra le arti. La mostra resterà aperta al pubblico con ingresso libero fino a domenica 2 aprile nei seguenti orari: fino a venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Info: 031.252472, www.emilioalberti.it.

