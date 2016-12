Dopo una stagione intensa e ricca di allori e soddisfazioni è arrivato il momento di prepararsi per le feste natalizie anche presso la sede della Canottieri Lario. Sabato 17 dicembre, infatti, è in programma il «Natale con tutti gli atleti»: alle 15 si svolgerà la premiazione di tutti gli atleti bianconeri presso la sede della storica società quindi alle 17 sarà celebrata la tradizionale Santa Messa a cui seguiranno brindisi e scambio di auguri. Altro appuntamento tradizionale per il club lariano sarà in programma domenica 18 dicembre con l’edizione 2016 dell’Assalto alla Croce dell’Uomo. Una sfida che ogni anno richiama atleti e non, di ogni età per quella che vuole essere una prova prenatalizia nonsolo sportiva: il ritrovo dei partecipanti è fissato in sede alle 8.30 quindi la partenza verrà data alle 9 e vedrà la partecipazione aperta anche a ciclisti e camminatori. Quindi al termine della prova alle 10.30 circa ritrovo di tutti i partecipanti presso la chiesetta di S. Abbondio per la tradizionale foto accompagnati dai brindisi di rito (in alto una immagine della scorsa edizione).

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale