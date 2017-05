Per il Como è già tempo di playoff. Il team lariano, dopo aver chiuso al settimo posto la stagione regolare di LegaPro, con il pareggio casalingo per 1-1 contro la Viterbese, ora si prepara al primo turno di playoff dove sfiderà in trasferta il Piacenza. Un avversario ostico per la squadra di mr Fabio Gallo che nei due precedenti stagionali ha sempre perso: 3-1 a Piacenza nel match d’andata e ko casalingo nel ritorno al Sinigaglia per 1-2 .

La nuova sfida è prevista per domenica prossima 14 maggio quando i lariani saranno ospiti nello stadio degli emiliani. Si gioca su una gara secca: in caso di parità anche dopo i tempi supplementari sarà il Piacenza a passare il turno perché non sono previsti i rigori. In caso di successo il Como nel turno successivo andrebbe a sfidare il Parma in due gare di andata e ritorno il 21 e 24 maggio. Poi i quarti di finale il 28 maggio e il 4 giugno, semifinale (gara unica ) il 13/14 giugno, finale gara unica il 17 giugno.

