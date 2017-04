Canottieri Lario grande protagonista del Primo Meeting Nazionale a Piediluco andato in scena nel weekend scorso. Nella giornata di sabato 1 aprile la prima finale da ricordare è quella del Due Senza Senior femminile con il successo della lariana Giorgia Pelacchi con Ludovica Serafini, proveniente dal Circolo Canottieri Aniene che hanno preceduto la barca tutta lariana, con le comasche Caterina Di Fonzo e Aisha Rocek. Lario di bronzo nella categoria Junior, con Chiara Ciullo e la tremezzina Marta Barelli. Nella giornata di domenica 2 aprile primo podio nel Due di Coppia maschile Ragazzi, grazie al bronzo di Paolo Leoni e Martino Rovesti. La Lario ha poi conquistato due medaglie d'oro, rispettivamente nel Quattro Senza Junior ed in quello Senior. Successo ancora femminile nel Due di Coppia dei Pesi Leggeri con Arianna Noseda, vincitrice di una medaglia di bronzo in una barca mista (con Nicoletta Bartalesi del Varese) e con Arianna Passini, che ha conquistato la prima piazza nella finale del Doppio femminile Ragazzi. Bronzi di Ivan Galimberti e Andrea Panizza, su dei podi misti col Due di Coppia rispettivamente Junior e Senior. Al termine soddisfatta la Dirigente Accompagnatrice Sara Bertolasi: «Sono orgogliosa dei risultati ottenuti e di aver visto gli atleti della Lario affrontare le sfide con animo serio, positivo e concentrato, dimostrando in tutto e per tutto il massimo impegno». Nel prossimo weeekend Canottieri Lario ancora in acqua sempre a Piediluco per la Regata Internazionale Memorial Paolo d'Aloja.

