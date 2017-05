Weekend intenso quello del 13 e del 14 maggio per la Canottieri Lario impegnata con i suoi alfieri su più fronti.

A Genova Prà è andata in scena una due giorni dedicata agli Under14 con ben 776 giovanissimi atleti in acqua per 63 società italiane tra cui la Canottieri Lario al via con 44 atleti e 34 equipaggi.

Al termine del meeting le cifre hanno parlato chiaro, e anche la Federazione ha rilasciato un comunicato secondo cui la parte del leone l’ha giocata proprio la SC Lario, salita ben sei volte sul gradino più alto del podio nella giornata di sabato e poi bissando le medaglie d’oro anche la domenica.

Dal 12 al 14 maggio si sono anche svolte a Gavirate, sul bacino del lago di Varese, le regate di categoria Para-Rowing e di livello Master. Presente e protagonista anche la Canottieri Lario con i suoi atleti. Nella giornata di sabato primo lariano Master ad esser titolato è stato Paolo Cortellazzo bronzo nel Doppio misto. Ancora meglio ha fatto Davide Zamperoni che ha conquistato nel Quattro Di Coppia maschile su una barca mista con dei membri della SC Varese.

Domenica ha regalato un altro bronzo grazie ai quattro atleti della Lario Oscar Pellegrini, Federico Tiranti, Marco Bartolomeo e Lavinia Gandini timonati da Claudio Cetti.

