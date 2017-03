Dopo circa un mese il Como ritrova il gusto della vittoria e si rilancia in zona playoff. La squadra di mr Fabio Gallo, infatti, sabato sorso ha battuto al Sinigaglia, pur soffrendo, la Pistoiese grazie alla rete messa a segno da Nossa al 16’ del primo tempo, salendo così a quota 44 punti e ora è attesa da una pronta conferma in Sardegna.

Sabato 18, infatti, gli azzurri voleranno sull’isola dove alle ore 14.30 per il 30° turno renderanno visita all’Olbia che all’andata impose loro il pari al Sinigaglia per 2-2.

Questa la classifica di Lega Pro: Alessandria 63; Cremonese 59; Arezzo 53; Livorno 50; Giana Erminio 49; Piacenza 46; Como 44; Renate 42; Pro Piacenza, Viterbese 41; Lucchese 37; Siena 35; Pistoiese 33; Pontedera 32; Olbia 31; Carrarese 29; Lupa Roma, Tuttocuoio 28; Prato 26; Racing Club Roma 24.

Questo il tabellino di COMO - PISTOIESE 1-0 Marcotori: Nossa al 16' st. Como: Zanotti; Briganti, Nossa, Fissore; Marconi, Pessina, Fietta, Di Quinzio (dal 43' st Damian), Sperotto; Chinellato (dal 14' st Cortesi), Bertani. All. Gallo.

Buon momento anche per il settore giovanile del Calcio Como.

Sugli scudi la squadra Berretti di mr Galia che, dopo il pareggio di settimana scorsa, nell’ultimo turno è ripartita molto bene, superando in casa il Sudtirol per 2-0 grazie alle reti di Fusi e Rossi. Nelle altre categorie i Giovanissimi Nazionali U15 di mr Polistina sono stati battuti per 2-0 dalla Cremonese, i Giovanissimi Regionali Professionisti A di mr Mondini hanno paregiato 0-0 con il Renate, mentre i Giovanissimi Regionali Professionisti B di mr Ravera sono stati sconfitti dai pari età dell'Inter per 1-0.

