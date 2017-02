Venerdì 27 gennaio torna la «Filosofia coi Bambini» con il laboratorio gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni dal titolo «Il normale». Una bella occasione per sviluppare e allenare il pensiero cognitivo e l'immaginazione con un approccio originale e divertente. Il laboratorio, organizzato in collaborazione con Parolario, sarà guidato da Ester Galli e si terrà alle 17 nella Biblioteca Comunale (piazzetta Venosto Lucati). Interverrà anche Carlo Maria Cirino, fondatore e ideatore di «Filosofia coi Bambini», che presenterà questo metodo originale e sarà a disposizione dei genitori per domande e informazioni. «Filosofia coi Bambini» è un approccio educativo originale, nato in Italia e ideato da Carlo Maria Cirino e da Cecilia Giampaoli. Le attività proposte sviluppano e allenano l'immaginazione e il pensiero e aiutano a esplorare le ricchezze e le possibilità del linguaggio. Una filosofia senza i grandi temi classici che fa leva sul mondo immaginale dei bambini, fatto di parole, oggetti, eventi e storie che gli adulti possono limitarsi a descrivere e arricchire.

«Filosofia coi Bambini»i fonde gioco simbolico, cooperazione ed espressione individuale. Attraverso l'esplorazione del possibile e della ricchezza di mondo e linguaggio, le attività proposte sono un valido complemento alla didattica tradizionale e una frontiera innovativa in campo educativo, filosofico e pedagogico.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni: info@parolario.it, www.parolario.it, www.filosofiacoibambini.net, 031.301037.

