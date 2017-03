Da Como a Chiasso, sulle note del grande jazz.

Dopo il Comin'Jazz aperto dal grandissimo Gavino Murgia (nella foto) che giovedì 9 marzo, al Teatro Sociale ha emozionato il pubblico con un concerto pieno di sorprese a cominciare dalla condivisione del palcoscenico, le note di sax, fisarmonica, trombe e basso, si spostano al cinema teatro di Chiasso, per il XX Festival di Cultura e Musica.

Un evento attesissimo che andrà in scena dal 16 al 18 marzo. Otto concerti in tre giorni che portano il Jazz europeo e quello americano al teatro di via Dante. To jazz or not to jazz... there's no question: questo il sottotitolo dell'iniziativa artistica che inquadra perfettamente la rassegna musicale.

Tanti gli artisti che si esibiranno: aprirà il festival, il 16 marzo, alle 20.45, la voce di China Moses, a seguire il grandissimo David Murray. Venerdì 17 poi, si esibiranno in ordine: Banz Oester & The Rainmakers, Richard Galliano & Ron Carter, e alle 24 chiuderà la serata Frank Salis. Sabato 18 marzo sarà la volta di Roberto Pianca e a seguire Tigran Hamasyan che lascerà poi spazio al gran finale con Penta blues - Roy Pace & Mauro Ottolini.

Per informazioni sui biglietti e le serate è possibile consultare il sito www.centroculturalechiasso.ch oppure scrivere a cultura@chiasso.ch

Prevendite al Cinema Teatro di Chiasso, all'ente turistico Mendrisiotto e basso Ceresio, presso la Libreria del tempo a Savosa e al Teatro Sociale di Como.

Durante le serate del festival sarà poi possibile ascoltare, prima dei concerti e nelle pause, i vinili di dj Souljazz. Sono poi previsti momenti artistici con mostre.

