«In gioco sul serio, l’avventura dello sport» è il titolo della mostra che si potrà visitare allo Spazio Ratti in viale Lorenzo Spallino 1 fino a sabato 27 maggio. L’evento - un’occasione per riflettere sullo sport, sui suoi valori e sul suo valore educativo - è promosso dall’assessorato alle Politiche Educative del Comune di Como con il consultorio La Famiglia, il consultorio Icarus, Spazio Famiglia e Il Manto. La mostra sarà aperta con ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 10 alle 19. Al mattino sono previste visite guidate per le scuole a cura dei ragazzi del liceo psico-socio pedagogico Teresa Ciceri. Per iscrizioni e prenotazioni è necessario scrivere una mail a ingiocosulserio@gmail.com Nel programma figurano anche due incontri serali, promossi dai consultori e dedicati a genitori, insegnanti, educatori, e che si propongono come occasioni di incontro e confronto. Il primo si è tenuto giovedì 18 maggio con il giocatore di rugby Marco Platania, Massimiliano Ferrario psicologo e Luciana Floris del Centro giovani e adolescenti. Il secondo si terrà stasera, giovedì 25 maggio, sempre alle 20.45, allo Spazio Ratti: si parlerà di squadra insieme alla campionessa Mara Invernizzi (nella foto), vicepresidente della Federazione nazionale basket e Anna Curtale, pedagogista. Seguiranno testimonianze a cura del Centro giovani e adolescenti. La serata sarà moderata dalla giornalista Michela Vitale.

