L’artista Federica Bordoni, in arte Febò, è la nuova ospite del ciclo di mostre «Arte che Svolta». Dopo l’inaugurazione di sabato 11 marzo l’esposizione resterà aperta nel chiostrino Artificio (piazzolo Terragni 4) fino al prossimo 31 marzo.

Federica Bordoni vive e lavora a Trento come graphic designer e illustratrice. Dopo gli studi di grafica all’Idp di Verona si è avvicinata al mondo dell’illustrazione frequentando alcuni workshop tenuti da famosi professionisti del settore.

Lavora per quotidiani e riviste, sia italiani, sia stranieri tra i quali: Oprah Magazine, Inc Magazine, Nautilus, The New York Times, Outside Magazine, Vanity Fair, Datum, Dpi Magazine. Le sue illustrazioni – realizzate per lo più con tecniche digitali – sono caratterizzate da uno stile minimale e onirico, raccontano storie e scene di vita quotidiana, in cui realtà e fantasia si confondono in maniera surreale. Nelle sue immagini cerca di trasmettere l’essenza di un’idea, sintetizzandola in una metafora visiva.

«Arte che Svolta» è un ciclo di mostre dedicate al mondo dell'illustrazione e ai suoi protagonisti. Artisti emergenti e affermati si alternano nello Spazio del Chiostrino Artificio per offrire alla città un panorama colorato ed effervescente dell'arte illustrata e del fumetto per tutte le età. L’obiettivo è quello di dare visibilità ai linguaggi dell’illustrazione, cercando di cogliere l’esemplarità del percorso creativo di ogni autore e la freschezza di una modalità espressiva che rimane attenta allo stupore e alla libertà scanzonata. Orari: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30, pomeriggi, sabato e domenica su appuntamento. Info: segreteria.luminanda@gmail.com, 338.7872193.

