A causa del maltempo previsto, la prima delle sei passeggiate «Sulle orme di Volta» prevista per domenica 5 marzo a Camnago Volta è rinviata a sabato 11 marzo, mantenendo gli stessi orari (ritrovo alle 14.30 in piazzale don Serafino Pozzetti, rientro allo stesso punto intorno alle 18). Le prenotazioni effettuate per la passeggiata prevista originariamente per domenica 5 saranno valide anche per quella di sabato 11.

Il ciclo di passeggiate creative «Sulle orme di Volta» è promosso dalla Fondazione Alessandro Volta e coordinato da Pietro Berra nel 190° della scomparsa dell’inventore della pila.

Da lunedì 13 marzo si potranno prenotare i 150 posti disponibili per la seconda passeggiata, in programma domenica 2 aprile all’oasi del Bassone, con ritrovo alle 14.30 nel parcheggio dell’osteria Bassone, in via Ninguarda 40. Si visiterà la vicina fattoria, tanto antica quanto bisognosa di restauri, appartenuta ai Volta e da lì si attraverserà l’oasi fino a raggiungere il tracciato della ferrovia Como-Milano, ideata dal figlio dello scienziato, Zanino. Quindi tappa alla Cascina Bengasi, dove sono custoditi campioni di torba e di nidi degli uccelli che vivono nell’area protetta, e visita ai due laghetti e ai fontanili. L’itinerario, organizzato in collaborazione con Scout e Wwf e con l’intervento di relatori dell’associazione Como in treno e dell’Università dell’Insubria, sarà l’occasione per approfondire la scoperta del gas delle paludi, il metano, da parte di Volta e i suoi esprimenti sulle rane, l’uno come le altre molto presenti in questa zona palustre.

Le passeggiate proseguiranno, una al mese, fino a settembre, con pausa in agosto. Per iscrizioni: sul sito www.fondazionealessandrovolta.it nella sezione news presente nella home page o telefonando al numero 031.579848. Per informazioni: sulleormedivolta@fondazionealessandrovolta.it.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale