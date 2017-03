Con «Interactive Factory» il Chiostrino Artificio scommette sulle nuove tecnologie per formare professionisti in ambito digitale. Aperte fino al 20 marzo le iscrizioni per il percorso di formazione sulle motion graphics, videomapping, interazione suono e video. Un percorso dedicato a chi si vuole avvicinare e approfondire tecniche innovative per il design, l’arte, la comunicazione e lo storytelling. Una formazione strutturata in week-end tematici, frequentabili anche singolarmente, a seconda dei propri interessi. Il primo incontro sarà il 25 e 26 marzo. Gli allievi avranno la possibilità di lavorare a stretto contatto con due realtà tra le più significative del nostro territorio: la Olo Creative Farm e il Laboratorio Creativo Geppetto (nella foto di Andrea Butti l’opera realizzata per 8208 Lighting Design Festival). Info: segreteria.luminanda@gmail.com, 345.4502969 (dalle 9 alle 12), www.artificiocomo.it.

