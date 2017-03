Una due giorni per scoprire le tecniche dell’Interpretazione del Patrimonio culturale, botanico, naturalistico, artistico, architettonico, paesaggistico. Come poter instaurare con gli ospiti un dialogo che li accompagni in un processo di chiarificazione dei significati, del senso, dello spirito dei luoghi e delle collezioni, mediando i linguaggi tecnici in linguaggi facilmente accessibili e i contenuti complessi in contenuti rilevanti. Il seminario, dedicato agli operatori educativi museali, guide ambientali ed escursionistiche, mediatori, insegnanti, guide turistiche e per tutti gli interessati alla comunicazione del patrimonio culturale, si terrà giovedì 16 e venerdì 17 marzo a Villa del Grumello (nella foto). L’evento è organizzato da Rete degli Orti botanici della Lombardia con Studio Pan, Villa Carlotta e Associazione Villa del Grumello. Una full immersion tra teoria e pratica dell'Heritage Interpretation in un contesto d’eccezione con workshop, escursioni nel parco secolare, esercitazioni e lavori di gruppo; realizzazione pratica di un percorso interpretativo. Info: www.reteortibotanicilombardia.it.

