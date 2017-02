Gli anni 60/70 furono gli anni d'oro del cabaret italiano, anche grazie alla nascita del «Derby club» nel 1962. L'intuizione dei coniugi Gianni e Angela Bongiovanni (zii dell’attore Diego Abatantuono), creatori del locale, si rivelò vincente e trasformò Milano nella capitale del cabaret italiano. L'avvento delle televisioni commerciali portò nel 1985 alla chiusura del «Derby» e all'approdo del cabaret nelle reti televisive.

Ma Milano non ci sta: molti ex Derby rivogliono la loro casa e così nel 1986 nasce in viale Monza lo «Zelig» gestito da Giancarlo Bozzo, Luigi Vignali e Michele Mozzati (Gino e Michele) e da Gabriele Salvatores. Il nuovo locale diventa subito un faro per il cabaret italiano, diventa una nuova piattaforma da cui emergeranno tantissimi talenti del calibro di Lella Costa, Angela Finocchiaro, Gioele Dix, Elio e le storie tese e tantissimi altri. Le televisioni commerciali non possono però lasciarsi sfuggire un bellissimo esempio di arte, a volte anche spontanea, come il palco dello «Zelig», e così nel 1997 il locale sigla l'accordo con «Italia uno» per uno spettacolo di cabaret dal palco dello stesso, dal titolo «Facciamo Cabaret». Nel corso degli anni, poi, lo spettacolo continua cambiando nome diventando «Zelig», «Zelig off». Per poi spostarsi dal palco dello «Zelig» al teatro degli Arcimboldi, sempre a Milano.

Il cabaret rimane sempre vivo e continua a generare nuovi talenti. Oggi i nuovi cabarettisti operano sul web e spopola con migliaia di visualizzazioni. Ma è quello il cabaret che per anni abbiamo amato? Non ci manca il palco e l'interazione dal vivo con gli artisti?

Il 7 febbraio scorso al «The Meatball Club» di Como i più noti cabarettisti italiani si sono dati appuntamento con lo slogan «Polenta, mundeghili e cabaret». Una serata privata, non per divertire gli altri, quindi, ma per divertirsi fra loro e, perché no, anche per affrontare temi come le nuove frontiere del cabaret, la riscoperta sociale del cabaret impegnato, una nuova casa per il cabaret, casa che potrebbe essere per l'appunto il «The Meatball Club» di Como. Riuniti dal monzese Gianni Demarin, noto per aver organizzato circa 1500 spettacoli comici in Canton Ticino, tra i quali l'estiva «Risate sul Lungolago» per 20 anni a Lugano. Como con il suo lago, i suoi monumenti, la sua cultura, viene eletta capitale della rinascita del cabaret che probabilmente non trova più nella caotica e forse troppo europeista Milano la sua giusta dimensione evolutiva.

