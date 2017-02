Giovedì 16 febbraio alle 21 prenderà il via la rassegna jazz «Ultimo Caffè Jazz Club» sullo storico palchetto dell’Ultimo Caffè di via Giulini. Si parte con Isabella Tosca e il suo trio il 16 febbraio e con Alberto Pinelli il 2 marzo.

Le band della rassegna nei prossimi mesi si altereranno con generi musicali che, oltre al jazz, rappresenteranno anche la bossa nova, il soul, swing, il blues e interpretazioni pop.

L' intento del curatore, Alessio La Civita, coadiuvato da uno dei rappresentanti più significativi del mondo jazzistico comasco, Gianni Dolci, è quello di offrire alla città uno spazio culturale incentrato sulla buona musica dal vivo, sostenendo e prediligendo nelle scelte i musicisti professionisti della nostra terra.

Come detto, si partirà il 16 febbraio alle 21 con Isabella Tosca e il suo trio. Isabella Tosca è una cantante affermata nel territorio comasco, musicista di professione, voce calda e affascinante che spazia dal jazz puro alla bossa nova al soul. Durante la serata comasca le sue interpretazioni guarderanno agli intramontabili Beatles.

La seconda data è il 2 marzo, sempre alle 21, con Alberto Pinelli, anch'egli musicista affermato nel territorio lariano. Sarà l’occasione per l’artista per presentare per la prima volta al pubblico il suo primo disco, un'opera inedita sviluppata in perfetto dialetto comasco con testi che riprendono con ironia la cultura lariana.

Ingresso libero.

