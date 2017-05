Una nottata turbolenta, ladri, fughe, amori e un bastardino ringhioso e mordace: sono gli elementi chiave del nuovo libro di Andrea Vitali (nella foto) «A cantare fu il cane» (Garzanti, 2017), una delle storie più riuscite dello scrittore bellanese. Il romanzo sarà presentato martedì 23 maggio alle 18 nella libreria Ubik di piazza San Fedele nell’ambito degli incontri culturali organizzati dal Premio Internazionale di Letteratura Città di Como, di cui lo scrittore presiede la giuria. Durante l’incontro Andrea Vitali dialogherà con il giornalista del «Corriere di Como» Lorenzo Morandotti e con Giorgio Albonico, organizzatore del Premio Città di Como. Questa la situazione da cui prende il via la narrazione: a Bellano la quiete della notte tra il 16 e il 17 luglio 1937 viene turbata da un grido di donna. È Emerita Diachini in Panicarli che urla «Al ladro! Al ladro!» perché ha visto un’ombra sospetta muoversi tra i muri di via Manzoni. E in effetti un balordo viene poi rocambolescamente acciuffato dalla guardia notturna Romeo Giudici. È Serafino Caiazzi, noto alle cronache del paese per altri piccoli reati finiti in niente, viste le sue incapacità criminali. Chiaro che il ladro è lui, chi altri? Ma al maresciallo Maccadò servono prove, non bastano le voci di contrada e la fama scalcinata del presunto reo. I misteri e le tresche di paese, gli affanni dei carabinieri e le voci si diffondono incontrollate e senza posa, come le onde del lago, inebriate e golose di ogni curiosità.

Scrittore molto prolifico, Andrea Vitali nel 1996 vince il Premio letterario Piero Chiara con «L'ombra di Marinetti» ma il grande successo lo ottiene nel 2003 con «Una finestra vista lago» (Premio Grinzane 2004). Con il romanzo «Almeno il cappello» vince il Premio Casanova, il Campiello sezione giuria dei letterati ed è finalista al Premio Strega. Tra i numerosi romanzi, «La ruga del cretino», «Le belle Cece», «La verità della suora storta», «Nel mio paese è successo un fatto strano», «Le mele di Kafka» e «Viva più che mai». L’ingresso alla presentazione è libero. Info: www.premiocittadicomo.it.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale