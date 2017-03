Lago al centro del confronto del tavolo provinciale della competitività, riunitosi lunedì 27 febbraio. A lanciare l’allarme sulla situazione del bacino è stato Luigi Lusardi (nella foto), presidente del Consorzio del Lario e dei Laghi minori, nel corso di un articolato intervento.

Spiega Lusardi: «Il livello del lago sta scendendo inesorabilmente. Il clima è cambiato: non piove più come prima, non nevica come in passato. Il risultato è che il livello del lago è molto al di sotto in condizioni normali».

L’abbassamento delle acque porta con sé una serie di inevitabili problemi che Lusardi ha voluto mettere in evidenza.

«Abbiamo dovuto mettere in atto un intervento d’urgenza ad Argegno perché la strada era a rischio crollo. Stiamo parlando dell’unica strada di collegamento della sponda occidentale del Lario. Il livello delle acque eccessivamente basso porta con sé problemi per moli, muri di sostegno, spiagge, muri di abitazioni private che senza la pressione dell’acqua tendono a cedere».

Sulla base di un decreto ministeriale del 1942, il Consorzio Adda gestisce le acque del Lario fino a 40 centimetri sotto lo zero idrometrico.

Lusardi chiede un intervento: «Questo parametro va ricalibrato, ora non è più sostenibile. Le sponde del lago stanno cedendo».

Gli appelli del presidente del Consorzio del Lario e dei Laghi minori hanno trovato accoglienza all’interno dei partecipanti del Tavolo: si chiederà al Ministero dell’Ambiente una revisione del livello minimo delle acque. Altro punto toccato da Lusardi è quello degli interventi per la messa in sicurezza: «Occorre trovare il modo perché una minima percentuale d quanto si incassa dalle acque del lago possa essere dato a consorzi o altre realtà dedicate per la messa in sicurezza delle sponde».

