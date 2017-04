La vita risulta, oggigiorno, piena di impegni e frenetica a ogni età. Inoltre ogni persona ha esigenze nutrizionali specifiche differenti in base all'età e a volte non è semplice capire che l'organismo ha bisogno di una marcia in più.

Un'attenta alimentazione e una quotidiana e misurata attività fisica sono fondamentali per uno stile di vita sano. Se non si riesce ad assumere giornalmente le giuste quantità di nutrienti, è utile ricorrere all'utilizzo di integratori o alimenti arricchiti studiati appositamente per rispondere a specifici bisogni.

In questo campo Nestlé Health Science, società del Gruppo Nestlé per la scienza della salute, è certamente all’avanguardia. Meritene® è la gamma nutrizionale completa per il benessere degli adulti che aiuta a sentirsi attivi per affrontare al meglio gli impegni e godersi appieno la giornata.

Meritene® Forza e Vitalità contiene 19 vitamine e minerali con in più le proteine, per contrastare la sensazione di fatica e debolezza muscolare. In particolare le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare e le vitamine B2, B6 e B12 sono importanti per contribuire alla riduzione della stanchezza e della fatica. Anche minerali come ferro e magnesio contribuiscono a ridurre il senso di stanchezza e debolezza e le vitamine A, C, B6 e B12 supportano la normale funzione del sistema immunitario. I prodotti Meritene®, nelle due versioni solubile e pronto da bere, sono senza glutine e con basso contenuto di grassi.

E’ importante ricordare che Meritene® non è un sostituto dei pasti principali, pertanto l’uso di questi prodotti deve essere accompagnato da una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.

I prodotti Meritene® Forza e Vitalità sono utili in particolare nei casi di ridotto apporto di nutrienti o aumentati fabbisogni nutrizionali come ad esempio:

• Adulti

• Persone che avvertono senso di stanchezza e/o debolezza muscolare

• Durante i periodi di recupero e/o riabilitazione

• In caso di ridotto appetito

Meritene® è un preparato solubile per bevanda, ricco di proteine ad alto valore biologico, con 19 vitamine e minerali, utile nei casi di ridotto apporto di tali nutrienti. Si può trovare nei gusti vaniglia, cioccolato e caffè.

Modalità d’uso e dosi

Meritene® nella confezione chiusa si conserva a temperatura ambiente in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. E’ facile da preparare: 3 cucchiai da tavola colmi (30 g) in un bicchiere di liquido caldo o freddo a tuo piacere come ad esempio latte, acqua, caffè o yogurt.

Cosa apporta una porzione (30 g di Meritene + 200 ml di latte scremato)

• Valore energetico: 200 kcal

• Carboidrati: 26 g

• Proteine: 16 g

• Grassi: 3,3 g

Meritene® Drink è pronto da bere ed è ricco in proteine ad alto valore biologico, con 24 vitamine e minerali. Contiene, inoltre, lattosio in quantità clinicamente ininfluenti. Si può trovare nei gusti albicocca, cioccolato, fragola e vaniglia.

Modalità d’uso e dosi

Meritene® Drink è pronto da bere. La confezione chiusa si conserva a temperatura ambiente in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. La confezione aperta deve essere richiusa, conservata in frigorifero e utilizzata entro 24 ore. Meritene® Drink può essere assunto da 1 a 3 volte al giorno preferibilmente lontano dai pasti.

Cosa apporta una bottiglietta (200 ml)

• Valore energetico: 250 kcal

• Carboidrati: 28 g

• Proteine: 18,8 g

• Grassi: 7 g

