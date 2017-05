Per il 2017 il Museo Archeologico di piazza Medaglie d’Oro ha deciso di ampliare eccezionalmente il periodo dedicato alla valorizzazione della sua collezione egizia, che si compone di quasi 1.000 pezzi tra i quali spicca per importanza e per eccezionalità un sarcofago in cartonnage del IX secolo a.C. che conserva ancora al suo interno la mummia di una sacerdotessa del dio Amon, Isiuret.

Il Museo ha organizzato una serie di iniziative legate all’antico Egitto rivolte a un pubblico di adulti e di bambini, con un ricco programma di visite guidate e laboratori che si articoleranno nel corso di un mese intero. Per tutto il mese di maggio, inoltre, sarà aperto il sarcofago di Isiuret e sarà così possibile osservare da vicino la mummia conservata al suo interno.

Giovedì 18 maggio per la Giornata Internazionale dei Musei alle 18 «Egitto non detto: scrittura e magia al tempo dei faraoni», percorso guidato a cura di Aster. Domenica 21 maggio alle 15 «Il culto del sole nel mondo egizio», percorso guidato a cura di Aster. Giovedì 1 giugno dalle 20.30 fino alle 8.30 di venerdì 2 giugno «Notte Egizia!», notte al museo per bambini dai 7 agli 11 anni a cura di Aster. Le prenotazioni sono aperte. Infine, domenica 4 giugno alle 11 «Isiuret, Iside la Grande», percorso guidato a cura di Aster. Info: 031.252550, musei.civici@comune.como.it.

