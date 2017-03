Confermato anche quest’anno, all’interno della rassegna di fiber art contemporanea Miniartextil, un premio in ricordo di Marialuisa Sponga, fiber artist scomparsa nel 2015, legata da una lunga amicizia con gli organizzatori Nazzarena Bortolaso e Mimmo Totaro e più volte protagonista della mostra comasca con le proprie opere. Su desiderio del marito Giancarlo Sponga il premio era stato istituito per la prima volta lo scorso anno. L'Associazione Arte&Arte si impegna a destinare anche quest’anno un premio di 3.000 euro a un giovane artista o a un ricercatore di fiber art contemporanea. L'artista deve concepire un’opera da allestire all'interno di una cappella della ex chiesa di San Francesco, mentre il ricercatore può presentate una tesi di laurea triennale oppure magistrale discussa nel 2016 o una tesi in fase di stesura e discussione per il 2017. Entrambi i candidati devono essere nati tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 1982. Il termine per l’invio del materiale è il 31 maggio. L’Associazione Arte&Arte prosegue l’attività nell’ambito dell’arte contemporanea, e nello specifico della fiber art, con uno sguardo attento alle proposte artistiche e di ricerca, giovani e internazionali. La rassegna di fiber art, organizzata dall’Associazione Arte&Arte e riconosciuta a livello internazionale, si svolgerà dal 7 ottobre al 26 novembre nella ex chiesa di San Francesco. Info: artearte@miniartextil.it, 031.307118, www.miniartextil.it.

