Tre proposte per il mese di maggio tra arte, storia e natura da parte dell’associazione di guide turistiche abilitate «Mondo Turistico». Sabato 6 maggio dalle 14.30 visita guidata a Tremezzo alla Cappella Sommariva e a Villa Carlotta. L’incontro con la guida (contatto: 339.1153094) è fissato a Tremezzo, sul sagrato della cappella Sommariva, di fianco all’ingresso di Villa Carlotta (via Regina 2). Lo scorso anno sono terminati i restauri dell’oratorio Sommariva, splendida opera neoclassica che Emilia Seillère, moglie di Luigi Sommariva, decorò dedicandola come cappella sepolcrale alla famiglia. La costruzione risale alla fine del Seicento ed era la cappella privata annessa alla villa Clerici, oggi Villa Carlotta. Pur essendo artisticamente parte integrale del complesso di questa splendida dimora, la chiesa appartiene oggi alla Diocesi di Como. La visita proseguirà all’interno di Villa Carlotta iniziando dal museo che contiene i più bei ricordi della presenza della famiglia Sommariva a Tremezzo e terminerà con una passeggiata nel parco, famoso per le sue circa ottocento varietà botaniche ma soprattutto per le azalee in piena fioritura in questo periodo. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 4 maggio. Giovedì 11 maggio alle 15 a Lecco (foto in alto) percorso di conoscenza dell’ecosistema acqua. Incontro con la guida (contatti: 339.5060238, 327.7376062) al monumento ai caduti sul Lungolario Isonzo. Passeggiata di circa due ore sul lungolago alla scoperta del complesso ecosistema delle acque lentiche e lotiche con le loro innumerevoli forme di vita. Si riconosceranno i numerosi anatidi, svassi, folaghe e cigni che vivono nel lago, si parlerà della biologia, delle strategie di sopravvivenza e dei problemi antropici che ne mettono a rischio la vita.

Domenica 21 maggio dalle 10 a Barzio (foto in basso) viaggio alla scoperta della Valsassina. Incontro con la guida (contatti: 339.5060238, 327.7376062) a Barzio, piazzale della Comunità Montana (via Fornace Merlo). Il percorso si svilupperà lungo la pista ciclabile della Valsassina per un totale di circa 5 chilometri a un’altitudine di 650 metri alla scoperta di flora, fauna, geologia in un vero e proprio museo naturalistico all’aperto. Sarà anche l’occasione per conoscere nei particolari l’ecosistema fiume e gli aspetti storici del territorio. Pic-nic a carico dei partecipanti presso il minigolf dotato di tavoli, bagni e bar. Nel pomeriggio è previsto un laboratorio a tema naturalistico. L’intera attività si concluderà verso le 16.30. Per informazioni dettagliate e iscrizioni: www.shangrilaonlus.it, 339.5060238, 327.7376062. Per maggiori informazioni sulle attività di Mondo Turistico: 0344.30060, 339.1153094, news-mondoturistico@guidelagodicomo.com.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale