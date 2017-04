Dal 1° aprile e fino al 18 febbraio 2018 per la prima volta nella sua storia il Museo del Cavallo Giocattolo, museo di impresa di Artsana con sede in via Tornese, sarà ospite del Triennale Design Museum con due tra i suoi esemplari più prestigiosi. I cavalli Edoardo (nella foto) e Fortunato entrano a far parte di «Giro Giro Tondo. Design for Children», mostra che racconta la storia del design italiano dedicato al mondo dell’infanzia.

Il percorso è strutturato in dieci differenti sezioni tematiche: dalla storia dell’arredo, a quella del giocattolo, delle installazioni urbane, degli interventi performativi e delle architetture, passando attraverso la storia della grafica, dell’illustrazione e dell’editoria, dell’animazione, degli strumenti per la scrittura e il disegno.

In particolar modo la sezione storia del giocattolo, a cura di Luca Fois con Renato Ocone, è quella in cui si innestano sia i giochi Chicco sia i due esemplari Edoardo e Fortunato del Museo del Cavallo Giocattolo che fanno da ‘ponte’ con la sezione Arredo.

Entrambi sono cavalli a dondolo italiani dei primi del Novecento: Edoardo è scolpito in legno ed è dipinto a mano con decorazioni tipiche della Val Gardena, Fortunato è un “futuristico” cavallo a dondolo dalla forma stilizzata e geometrica in legno policromo con particolari in metallo montato su un singolare doppio dondolo che gli permetteva l’avanzamento. La sezione che ospita Edoardo e Fortunato mostra l’evoluzione del giocattolo attraverso l’esposizione di cento oggetti che ne hanno fatto la storia. Dai giocattoli più antichi di inizio ‘900 ai giocattoli degli anni ’70/’80 in cui cominciano a emergere le singole abilità dei bambini e nascono i primi giochi di ruolo.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale