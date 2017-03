Domenica 12 marzo nuovo appuntamento per grandi e piccoli al Teatro Lucernetta di piazza Medaglie d’Oro 4 con lo spettacolo «Nel paese dei rifiuti» di Sarah Paoletti per la regia di Ester Montalto.

Il regno di Fantasia così come la Terra sono ormai al collasso: tutti i rifiuti sono sparsi tra le vie, i boschi e le città. Il grande Sacco Nero, nutrito da tutti i rifiuti che hanno gettato gli uomini, ha preso il potere sulla Terra e ora vuole conquistare anche il Regno di Fantasia.

La regina di Fantasia non sa come risolvere la situazione. Sarà un bambino, povero ma di grande ingegno e che dai rifiuti sa ricavare meraviglie, ad aiutarla.

Grazie all’appoggio di un piccolo fiore un po’ pazzerello, unico sopravvissuto alla scomparsa della natura, e a tre super-eroine il bambino riuscirà, infatti, a sconfiggere il perfido Sacco Nero e i suoi terribili aiutanti e a ripristinare la pulizia nel mondo di Fantasia e sulla Terra… buttando ogni cosa al posto giusto! Lo spettacolo vuole cercare di insegnare ai bambini che cos’è la raccolta differenziata e a essere consapevoli e responsabili dei propri rifiuti e del loro smaltimento, assumendo così un ruolo rilevante nella creazione di un mondo migliore. La proposta è adatta per bambini a partire dai 5 anni di età.

Domenica 12 marzo sono previsti due spettacoli alle 15.30 e alle 17.30.

I biglietti possono essere acquistati sul sito della compagnia www.teatroincentro.com alla sezione biglietti o direttamente alla biglietteria del teatro che sarà aperta sabato 11 marzo dalle 15 alle 18 e domenica 12 marzo dalle 14.

Il costo dei biglietti per i bambini è di 3 euro in balconata e 4 euro in platea, per gli adulti di 7 euro in balconata e 8 euro in platea.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria del teatro: 345.6715852, biglietteria@teatroincentro.com.

