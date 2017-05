«Notturno Casinò», in dodici scatti il fotografo Carlo Pozzoni mostra il volto inedito della casa da gioco campionese progettata da Mario Botta. La mostra fotografica che sarà inaugurata il 9 maggio sarà il primo evento tra quelli pensati per festeggiare i primi dieci anni di vita del nuovo Casinò. Monumentale e insieme pensato per fondersi con il paesaggio del lago e della montagna, il casinò è divenuto una figura iconica conosciuta ben oltre i confini nazionali. Pozzoni è riuscito a coglierne il lato più onirico e insieme più umano. Immagini “rubate” di notte: «Il momento giusto per andare a scoprire quegli aspetti della realtà che lo sguardo diurno relega per abitudine a sfondo e che ora, invece, si mostrano con sfrontata disinvoltura», sottolinea il critico fotografico de «La Repubblica», Roberto Mutti. Inaugurazione al primo piano del Casinò martedì 9 maggio alle 19, apertura fino al 4 giugno.

