L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori organizza il ciclo di conferenze dal titolo «Ripensare lo spazio pubblico. Esperienze, strategie e tattiche di rigenerazione urbana» nella sede dell’Ordine in viale Sinigaglia all’interno del Novocomum. Il ciclo di conferenze vuole offrire un contributo critico sul significato odierno della dimensione pubblica, sulle questioni teoriche e pratiche coinvolte nell’attività progettuale, sulle nuove criticità per le quali i mutamenti del nostro tempo reclamano soluzione, grazie alla testimonianza di alcuni autori che su questo ambito hanno prodotto idee, ricerche ed esperienze.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 12 aprile alle 17.45 con «Il cuore della città» con Federico Bucci e «La piazza. Significati e ragioni nell’architettura italiana» con Dina Nencini.

Successivi appuntamenti sono previsti per martedì 18 aprile, sempre alle 17.45, con «Spazio corridoio. Spazio salotto. Spazio verde» con Pietro Carlo Pellegrini e «Lo spazio pubblico, il mito di Perseo e la strategia dello sguardo» con Silvano Tagliagambe; martedì 2 maggio alle 17.45 ultimo incontro sul tema «Lo spazio pubblico nel territorio lariano. Progetti recenti».

Spiegano gli organizzatori: «Lo spazio pubblico è, secondo José Luis Sert, il centro della vita urbana, il luogo “dove la città ha inizio” e “dove possono essere poste nuove centralità, nuove accumulazioni di relazioni e sensazioni”. Nonostante questa condizione, lo scenario recente mostra come questi ambiti siano spesso caratterizzati da situazioni di sottoutilizzo, abbandono, scarsa qualità. In un quadro profondamente mutato dal punto di vista economico, sociale e culturale, una deriva che caratterizza l’intera “società liquida” descritta da Zygmunt Bauman è la mancanza di un vero luogo di aggregazione, dove favorire nuovi sistemi di relazioni e alimentare lo sviluppo della vita sociale».

Proseguono: «La nostra disciplina è chiamata a trovare risposte a queste problematiche, e a rivedere i proprio strumenti teorici e operativi per rispondere alle reali esigenze della contemporaneità. Occorre ripensare il progetto dello spazio pubblico intendendo questa pratica non come un esercizio di stile ma esplorando il reale significato delle questioni in campo, riscoprendo quella accezione di “spazio” inteso come “luogo praticato” secondo la quale la dimensione umana assume un ruolo prioritario nell’individuazione degli obiettivi». Ingresso libero. Prenotazione necessaria: 031.269800.

