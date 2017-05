Uno scorcio di Giappone sul Lago di Como. Nella Sala dei Gessi di Villa Carlotta, grande partecipazione di pubblico venerdì 28 aprile per la cerimonia di riconsegna de «La Foglia d’oro del Lago di Como», il premio-scultura che ogni anno viene assegnato al vincitore del concorso internazionale «Spazi creativi» promosso in occasione di Orticolario e rivolto a progettisti del paesaggio e dei giardini, architetti, designer, artisti e vivaisti. La cerimonia, patrocinata dal Consolato Giapponese, è stata presieduta da Moritz Mantero, presidente di Orticolario, Maria Vittoria Bianchini, Mariangela Privitera e Franco Tieghi, rispettivamente presidente, direttore e vicepresidente di Villa Carlotta. Ospiti d'eccezione: Shinichi Nakatsugawa, Console Generale del Giappone a Milano, e Satoru Tabata, il paesaggista vincitore del concorso «Spazi Creativi 2016» con il giardino «Vedere con le orecchie, ascoltare con gli occhi». «Provo da sempre grande ammirazione per le arti paesaggistiche italiane, quindi sono davvero molto onorato di avere vinto questo prestigioso premio. Ringrazio Orticolario per l'esperienza vissuta», ha dichiarato Satoru Tabata durante la cerimonia, in abito tradizionale. «Per me i fiori sorridono, comunicano emozioni. E progettare giardini, significa trasmettere sorrisi e sensazioni». La cerimonia è un rituale che si compie ogni anno ad aprile: il premiato riconsegna la scultura che viene così custodita fino alla prossima edizione dell'evento. Il premio rimarrà in esposizione accanto all'Albo d'oro, sul quale, dal 2013, vengono inseriti i nomi dei vincitori del concorso. «La cerimonia di riconsegna de 'La Foglia d’oro del Lago di Como' è un gesto simbolico che celebra il sorgere di un nuovo anno per Orticolario», commenta Moritz Mantero. «La partecipazione del Consolato Giapponese all'evento di oggi conferma che il processo di internazionalizzazione di Orticolario sta portando buoni frutti».

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale