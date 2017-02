Como comanda in serie B di pallanuoto maschile. Entrambe le le squadre lariane infatti sono in testa a braccetto nel girone cadetto a punteggio pieno dopo le ultime due belle vittorie nel weekend scorso. La Como Nuoto ha vinto in casa contro il Cus Geas Milano per 8-4 (1-0, 2-3, 3-0, 2-1.. Garancini, Foti 2, Pagani 2, Beretta, Ferrero, Cantaluppi, Todarello, Mandaglio 1, Lava, Pellegatta 1, Bulgheroni 2, Fusi, Arrighi. All. Rota), mentre la Pallanuoto Como ha sbancato la vasca del Nuoto Club Minza per 6-11 (0-3, 2-3, 3-3, 1-2. De Nicola, Crivellin, Calarco 3, Susak 2, Tedeschi, Strontsev, Colombara 1, Dato 1, Spalenza 1, Zovko 3, Pitic, Maresca, Gandola. All. Trumbic). Sabato prossimo trasferta insidiosa per la Como Nuoto a Bergamo mentre la Pallanuoto Como ospiterà a Muggiò il fanalino di coda Modena per calare il poker.

