Bella prova di forza delle Rane Rosa Como che nel 16° turno del campionato di serie A2 femminile hanno vinto meritatamente il derby contro la Von Varese. Una bella partita sempre condotta dalle ragazze di coach Pia Sambo guidate in vasca da Giraldo e Repetto oltre a capitan Bosco e alla canadese Crevier. Le Rane Rosa si confermano così al terzo posto del girone quando mancano solo due turni alla fine della regular season che le vedranno sfidare le ultime della classe: domenica 21 le comasche saranno ospiti della penultima in classifica Firenze (ore 15) per poi chiudere domenica 28 in casa contro il fanalino di coda Marina Militare La Spezia, entrambe già battute all’andata. Il tabellino di Como Nuoto-Von Varese 9-6 (1-0, 3-2, 3-1, 2-3. Como: Frassinelli, Romanò M 1, Repetto 2, Mossi, Trombetta, Giraldo 1, Bosco 3, Crevier 1, Tosi, Lanzoni 1, Esposito, Pellegatta, Romanò B. All.Pia Sambo)

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale