Doppietta vincente per la Pallauoto lariana nel 7° turno del girone B di serie B maschile. Colpo grosso della Pallanuoto Como che si conferma prima e imbattuta espugnando la vasca della seconda forza Mestrina per 6-16 (1-3, 1-6, 0-3, 4-4. Pall. Como: De Nicola, Crivellin A. 1, Calarco, Susak 4, Tedeschi 3, Strontsev 1, Colombara 1, Dato 1, Spalenza 2, Zovko 1, Pitic 2, Crivellin L., Galfetti. All. Trumbic). Colpo esterno anche per la Como Nuoto che è andata a vincere il derby contro Varese Olona per 3-5 (2-1, 0-2, 1-1, 0-1. Como Nuoto: Garancini, Pozzi, Pagani, Beretta, Ferrero, Cantaluppi, Todarello, Mandaglio, Lava 2, Pellegatta 2, Bulgheroni 1, Fusi, Arrighi. All. Rota). Le due formazioni nostrane torneranno in vasca sabato 11: Como Nuoto in casa alle ore 18 contro Osimo mentre a seguire alle ore 19.30 il derby Varese-Pallanuoto Como. Classifica girone 2 di B: Pall. Como 21; Bergamo 18; Mestrina, Como Nuoto 16; Cus Geas, Monza 9; Modena, Osimo, Varese 6; Aquaria 0.

