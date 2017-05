Dopo la sosta pasquale è tornato in vasca il campionato di serie B maschile di pallanuoto che ha regalato un’altra doppietta vincente alle due squadre cittadine che continuano a guidare la classifica del girone 2 e vedono ormai vicini i playoff. La capolista Pallanuoto Como ha vinto in trasferta agevolmente a Modena per 5-16 trascinata da Susak autore di ben 7 reti.

Bene anche la Como Nuoto che ha sofferto ma alla fine ha domato la diretta rivale Bergamo per 6-5 staccandola in classifica. Le due formazioni torneranno in vasca sabato 28 aprile: testa coda Pallanuoto Como-Aquaria (ore 18.30) e Modena-Como Nuoto (ore 17.30). Classifica: Pallanuoto Como 37; Como Nuoto 33; Bergamo 25; Geas Milano 20; Mestrina 18; Monza 15; Varese Olona 14; Modena 13; Osimo 10; Aquaria 4.

