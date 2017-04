Appuntamento con la nona edizione della Parada par Tücc, per sabato 10 giugno lungo le vie e nelle piazze della convalle. Il tema guida scelto per la manifestazione 2017 è «Tutti al mare!». Proprio in questi giorni ha preso il via il processo che porterà alla realizzazione di una gioiosa e colorata sfilata cittadina a giugno: sono ben 25 le proposte di laboratori creativi gratuiti aperti a tutti coloro che vorranno prendere parte all’evento, nello spirito che ogni anno lo caratterizza, ovvero rispetto, condivisione, gioco, ecologia, arte, collaborazione.

Tra le tante proposte in partenza, il laboratorio di bolas, ciclofficina, hula hoop, danza afro, flamencura, fotografia, giocoleria, monociclo, percussioni, scrittura creative, regia e recitazione, spin art, ceramica, pionierismo itinerante, trampoli, urban action, musica.

Promossa da Associazione Partucc e Associazione del Volontariato Comasco-Centro Servizi per il Volontariato di Como, in collaborazione con il Comune, la Parada par Tücc è un progetto sociale che utilizza l'arte e la creatività come elementi di unione e aggregazione. Un'occasione di cittadinanza attiva in cui associazioni, gruppi informali, singoli cittadini partecipano alla costruzione della città. Per info e iscrizioni: www.paradapartucc.it, info@paradapartucc.it.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale