Promuovere stili di vita sani, aumentare coesione e inclusione sociale, ridurre i rischi legati all’abuso di droghe e alcol, prevenire la trasmissione di malattie sessuali. Prosegue nel mese di febbraio il progetto «Party con noi», finanziato da Regione Lombardia e gestito in partnership dalle cooperative sociali «Mondovisione» e «Lotta contro l’emarginazione», dall’associazione e comunità «Il Gabbiano» e dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Como.

Dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Silvia Magni: «Siamo soddisfatti del lavoro portato avanti in questi anni sul tema dell’inclusione sociale rivolto in particolar modo ai giovani. È la prima volta che il Comune aderisce al progetto “Party con Noi”: lo fa consapevole della delicatezza del tema e del fatto che va ad affiancare soggetti che da anni e con competenza accompagnano con interventi diversi le giovani generazioni nel percorso di crescita».

Il progetto si realizza attraverso azioni di prossimità e di presidio sociale nei contesti del divertimento e della movida notturna dell’area urbana di Como (foto a lato), promuovendo, attraverso il dialogo, una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi legati all’assunzione di sostanze.

I primi appuntamenti per approfondire le tematiche della prevenzione con i giovani e con i gestori di feste e locali notturni saranno mercoledì 15 febbraio alle 18 in via Anzani 9 con una azione di coesione sociale per cercare di mettere in rete gli organizzatori di eventi di Como e provincia, riducendo i rischi connessi all’uso e abuso di alcool e sostanze; lunedì 20 febbraio alle 18 nel centro giovani «La Pineta» di Sagnino con il primo incontro del gruppo di Peer Supporting. L’obiettivo in questo caso è la creazione di un gruppo di giovani tra i 18 e i 30 anni che, a seguito di un percorso formativo, possa intervenire alla pari con i coetanei nei contesti del divertimento attraverso la somministrazione di una scheda di rilevazione e la distribuzione di materiale informativo. «Questa edizione di “Party Con Noi”», spiegano Manuele Battaggi, Bruno Vegro e Marco De Marco del terzo settore, «vede per la prima volta tre soggetti del privato sociale agire insieme sulla riduzione dei rischi in contesti del divertimento notturno attraverso il lavoro con i gestori di locali e le associazioni che organizzano festival estivi. Azione questa che vede così coinvolti e responsabili tutti gli attori della notte».

Per informazioni è disponibile la pagina Facebook: Party Con Noi.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale