C'è attesa per l'arrivo di Gavino Murgia, che questa sera, giovedì 9 marzo, sarà al Teatro Sociale di Como. Con lui sul palcoscenico, Luciano Biondini (fisarmonica), Michel Godard (basso tuba e serpentone), Patrice Heral (batteria e live electronics), per una performance che saprà dare emozioni e grande musica. Il sassofonista porta in città il suo progetto, che prende il titolo di Megalitico. Composizioni impregnate di suono mediterraneo in commistione con l’unica musica capace di accogliere i diversi stili architettonico/musicali: il jazz. Il gruppo franco-italiano, sarà impegnato con una sfida del tutto nuovo: far conoscere il rapporto che c’è, o ci può essere, tra la musica jazz e l’architettura. Si alterneranno suoni e volumi, creando forme e spazi, legate da un forte ritmo, che accomuna le due forme artistiche. Ritmo-spazio-suono e suono nello spazio. La musica del concerto e del cd è costruita e pensata secondo questi elementi primordiali, una costruzione o un monumento formato da solide basi. Una commistione che mescola sapientemente e con totale coerenza e purezza il jazz di tradizione, la musica etnica, i ritmi del Mediterraneo, senza forzature ed orpelli, con spontaneità.

Dopo le tante collaborazioni (Rabih Abou Khalil, Bobby Mc Ferrin, Don Moye, Mal Waldron, Roswell Rudd, Paolo Fresu, Nguyen Le, Al Di Meola, Antonello Salis, Hamid Drake, Saynkho Namtchylak, Vinicio Capossela, Mauro Pagani e moltissimi altri musicisti) Gavino Murgia ha dato avvio a vari progetti da leader e coleader. Veicolando la nostra migliore espressione nazionale nel mondo, con fierezza e indiscutibile talento e personale cifra stilistica. Appuntamento, quindi, al Sociale stasera per uno spettacolo unico.

