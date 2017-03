Invitati dall’amico e collega Elio Ghisalberti siamo andati a provare la cucina di un nuovo ristorante-bistrot che ha aperto i battenti il 14 febbraio scorso, giorno beneaugurante, San Valentino, il L’EK di Lecco. E in effetti così sembra da sentori della carta stampata e dai rumors dei sito web. Due amici e ora soci: un cuoco e un pizzaiolo, ambedue tra i migliori interpreti nei rispettivi campi. Sono Luca Dell’Orto (nella foto), anche patron del Ristorante San Gerolamo a Vercurago (Lecco) e Marco Locatelli, maestro di lievitazione del Paradiso della Pizza a Vimercate. Luca è una vecchia conoscenza del trio «Io bevo così» con Andrea Pesce, negozio «Vini e Più» di Cantù e Andrea Sala, del «That’s Wine» in Costa Masnaga, di cui abbiamo già parlato in questa rubrica. Ma facciamo la presentazione con le parole di Elio che scrive … «E finalmente, vien da dire, la statica offerta gastronomica della città del Manzoni si arricchisce di una insegna di qualità, moderna e attuale. Il modello è appunto quello del bistrot, informale e minimalista per ambiente e servizio, semplificato anche per quel che riguarda il menu. Ma fino ad un certo punto, perché l’intervento delle due firme già citate, si riverbera naturalmente sui piatti in lista. Seppure le pizze o per dirla come recita la carta “la lievitazione” trovino spazio solo nella seconda parte della carta, il consiglio è di partire con il disco di pasta già tagliato a spicchi conditi ad uno ad uno come è ormai abitudine in quelle che per brevità vengono definite pizzerie gourmet». Una pizza per due da condividere, anche condita in due o più modi differenti, è un bel modo per dare il via alle danze. Pasta alta e al di là del croccante, masticabile, condita con ingredienti di grande qualità: pomodoro San Marzano Dop, burrata e mozzarella del Sud, acciughe del Cantabrico, salumi selezionati, olio EVO e via dicendo. E ancora nella “Non chiamatela pizza” troviamo: La dolce, burrata, prosciutto crudo di Parma di Casa Graziano 30 mesi e granella di nocciole; Il mare, burrata, crudité di gamberi, pistacchio, pomodori confit e profumo di limone; e per continuare: Lo sfizio, Dell’Orto e L’acciuga. Costi tra 9 e 16 euro per portata da dividere in quattro belle porzioni. Mettere alla prova la cucina di Luca Dell’Orto comunque è stato gratificante per la nostra prima visita. Tra gli antipasti il “brandade” di baccalà mantecato e l’uovo poché con la zucca e la spuma di carota. Tra i primi: tortelli del plin ai tre arrosti al gusto di funghi secchi; gnocchi di patate di montagna al ragù di coniglio in bianco; risotto alla barbabietola e Taleggio DOP. Tra i secondi: guanciale brasato con sedano rapa e castagne; vitella in crosta di grissini con salsa all’amatriciana e cavolo nero; il pescato del giorno (nel senso dell’arrivo giornaliero) con ceci e olio al peperoncino. Chiusura dolce territoriale con torta al grano saraceno, mele e mirtilli e chiusura esotica con Ananas arrostito al pepe, rabarbaro e yogurt. Ristretta (ma in fase di miglioramento) la lista di vini con predilezione per i vignaioli bio e biodinamici con qualche chicca fuori carta di ottima scelta. Menu degustazione a 40 euro; alla carta si può spendere bevande escluse anche meno optando per una pizza (per due) e un piatto di portata tra i meno costosi. L’EK bistrot contemporaneo - Piazza XX Settembre 50 - Lecco - 366.4796492, 339.8548476. Chiuso lunedì. www.lekbistrot.it

