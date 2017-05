Calato il sipario sul campionato di serie C2 per il Rugby Como che non ha però chiuso in bellezza perdendo nel weekend scorso in casa il derby di recupero contro il Rugby Lecco Cadetto per 3-17. La squadra lariana ha terminato così il campionato al sesto posto scavalcata proprio all’ultimo dal team lecchese. La stagione però per i cinghiali non è terminata: sabato 27 maggio saranno protagonisti di un evento di sport e solidarietà alle 15 allo Stadio Fratelli d’Italia di Gallarate quando andrà in scena la manifestazione “Vai in meta.. dona il sangue”. Per l’occasione il Malpensa Rugby, Rugby Como, il Rugby Saints con la partecipazione dell’Avis Gallarate daranno vita a una grande partita benefica a sostegno dell’Avis.

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale