26 appuntamenti, 11 grandi cene con gli chef dell’Associazione italiana «Le Soste» per celebrare la comune passione per l’eccellenza. Dal 3 aprile al 18 giugno 2017 in diverse splendide location della Svizzera. Dopo dieci anni di storia la passione per l’enogastronomia non cambia, così come la perfetta accoglienza e la ricerca di grandi nomi della cucina continuano a essere il fil rouge della manifestazione «S. Pellegrino Sapori Ticino 2017: Le Soste», quest’ultima è la storica Associazione italiana che riunisce molti dei migliori Chef della gastronomia d’Italia, per regalare emozioni culinarie di altissimo livello all’insegna dei sapori mediterranei. Saranno, quindi, italiani gli chef protagonisti delle 11 serate del ricco calendario 2017, in diverse tra le più prestigiose location del Canton Ticino, da Lugano ad Ascona fino a Mendrisio. E poi ancora altri appuntamenti ed eventi speciali per tutti i palati. «Sono certo che gli Chef de “Le Soste” confermeranno la comune visione di una cucina sempre più etica ma anche la spiccata voglia di sperimentare e la scelta di materie prime d’eccellenza che sono da sempre i marchi di fabbrica della manifestazione stessa. – parole dell’ideatore di S. Pellegrino Sapori Ticino, Dany Stauffacher - I partecipanti alle nostre cene avranno, quindi, la possibilità unica di vivere un’esperienza di gusto all’insegna del bon vivre». Si parte dalle serate oltre Gottardo il 3 aprile a Zurigo presso The Dolder Grand, il 5 aprile a Berna presso il Bellevue Palace e il 10 aprile a Ginevra presso Le Richemond, dove gli Chef ticinesi saranno ospiti degli esclusivi alberghi del gruppo Swiss Deluxe Hotels, un gruppo che riunisce la quasi totalità dei migliori hotel cinque stelle lusso della Svizzera. Queste cene di gala aprono la manifestazione con l’intento di promuovere l’enogastronomia di qualità ticinese, grazie alla partecipazione di alcuni dei migliori Chef presenti sul territorio con la collaborazione dei padroni di casa Heiko Nieder, Gregor Zimmermann e Philippe Bourrel. Dopo le prime serate di Gala, S. Pellegrino Sapori Ticino farà rotta verso casa, con la serata di apertura del 23 aprile che si terrà all’Hotel Splendide Royal di Lugano, dove Domenico Ruberto ospiterà i colleghi Philippe Bourrel (Le Richemond Geneva), Pierre Crepaud (Le Crans Hotel & SPA) e Patrick Mahler (Park Hotel Vitznau) per una serata dedicata al gruppo Swiss Deluxe Hotels. Il primo appuntamento con gli Chef de «Le Soste» sarà con Sandro e Maurizio Serva del Ristorante La Trota, accolti il 7 maggio al Ristorante Galleria Arté al Lago del Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano, da Frank Oerthle. Al Ristorante Ciani Lugano l’8 maggio, arrivano Martin Dalsass del Ristorante Talvo by Dalsass (già del Santabbondio di Lugano) e Giancarlo Morelli del Pomiroeu di Seregno, ospiti di Nicola Costantini. I due grandi Chef e amici di S. Pellegrino Sapori Ticino tornano a deliziare i palati luganesi con il loro carico di professionalità, esperienza e simpatia. Il viaggio enogastronomico proseguirà con la cena presso Villa Principe Leopoldo di Lugano, dove lo Chef Dario Ranza ospiterà, il 14 maggio, Claudio Sadler, patron dell’omonimo ristorante a Milano. Grande personalità e autore di ricette uniche e di cuore, non poteva certo mancare il Presidente dell’Associazione «Le Soste», nonché uno tra i più amati Chef dello stivale. Info: +41.919760600.

Continueremo a tenervi aggiornati in una prossima puntata di inizio maggio.

