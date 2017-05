Lo scorso 8 aprile abbiamo pubblicato la prima parte del S. Pellegrino Sapori Ticino, una manifestazione che andrà avanti sino al 18 giugno. Vi segnaliamo qui di seguito i prossimi incontri che si terranno dal 15 maggio in avanti. E in effetti, proprio il 15 maggio si ritorna all’Hotel Splendide Royal di Lugano (dopo aver tenuto il Grand Opening con la serata di apertura il 23 aprile con i quattro chef Domenico Ruberto, Philippe Bourrel - foto -, Pierre Crepaud e Patrick Mahler, brindando con Champagne Laurent-Perrier La Cuvée). L’incontro quindi del 15 sera vedrà al lavoro Fabio Pisani e Alessandro Negrini, del Ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano. Due stelle Michelin e due Chef di grande personalità, per una cena che sposa spunti di gastronomia contemporanea a grandi classici della cucina. Il 21 maggio il ristorante The View Lugano vedrà l’arrivo di Davide Scabin del Combal.Zero di Rivoli, ospite dello Chef Mauro Grandi. I piatti di Scabin scalderanno i cuori dei gourmet ticinesi, grazie alla fantasia e al genio di uno degli Chef più imprevedibili ed eclettici del panorama italiano. Il 22 maggio Mattias Roock, il nuovo e talentuoso executive Chef del Castello del Sole di Ascona, farà gli onori di casa, ospitando direttamente dalla provincia di Venezia Lionello Cera (Antica Osteria Cera). Sarà un’occasione imperdibile per sperimentare una cucina che fa della concretezza dei sapori il suo punto d’arrivo, con straordinari piatti d’autore. Il 23 maggio sarà il turno di Mauro Uliassi dell’omonimo ristorante Uliassi a Senigallia, ospite di Claudio Bollini presso il Seven Lugano The Restaurant. Il suo estro culinario sarà il protagonista di una serata all’insegna dei sapori di mare che incontrano armonicamente le eccellenze della terra. Il protagonista dell’ottavo appuntamento sarà Giancarlo Perbellini del Ristorante Casa Perbellini di Verona, accolto il 28 maggio da Egidio Iadonisi allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Una cucina che vuole seguire i ritmi della natura sfruttando al meglio i prodotti di stagione e un’ispirazione personale. Il percorso alla scoperta de “Le Soste” prosegue il 29 maggio con l’appuntamento al Conca Bella di Vacallo, con Moreno Cedroni (Chef patron del Madonnina del Pescatore di Senigallia e di altri due locali: il Clandestino di Portonovo e Anikò di Senigallia) ospite di Andrea Bertarini. Sarà il profumo di mare a investire i commensali di questa cena, grazie ad uno dei cuochi più talentuosi e apprezzati dal pubblico italiano che cucina il pesce in maniera assolutamente unica. Luca Bassan si prepara ad accogliere, il 4 giugno, al Fiore di Pietra in vetta al Monte Generoso, Nicola Portinari del Ristorante La Peca di Lonigo. Location eccezionale a firma dell’archistar Mario Botta per una serata dove i sapori dell’alta gastronomia si sposano perfettamente con una cucina salutare di nuova generazione. Il 5 giugno, lo Chef Salvatore Frequente ospiterà all’Hotel Eden Roc di Ascona, il siciliano Pino Cuttaia de La Madia di Licata, con il meglio delle eccellenze della Sicilia gastronomica. La serata finale della manifestazione di quest’anno si terrà per la prima volta al Casinò di Campione d’Italia l’11 giugno e avrà come protagonisti 8 grandi Chef ticinesi.

Informazioni: Tel. +4191976 06 00, carlotta@saporiticino.ch, www.saporiticino.ch.

