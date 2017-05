Fino a domenica 14 maggio si svolgerà la quinta edizione di «Intrecci di popoli, il festival delle culture, dei gemellaggi e della cooperazione internazionale». Tutti gli appuntamenti puntano a un unico obiettivo: sensibilizzare la città sui temi della cooperazione internazionale, del gemellaggio e della migrazione, attraverso l’esperienza e l’operato delle associazioni di volontariato e la scoperta di altre culture e costumi. Il festival è promosso dal Comune di Como, ufficio Relazioni Internazionali, insieme con il Centro Servizi per il Volontariato di Como e la Diocesi. «Mi auguro che questa esperienza possa continuare - sottolinea il vicesindaco Silvia Magni - Gli incontri e gli eventi proposti hanno fatto crescere la consapevolezza di essere una città dalla vocazione internazionale ed è stata un’occasione di confronto e crescita. Tra i risultati legati al Festival, ricordo la nascita di un tavolo permanente delle diverse religioni e confessioni presenti in città». Venerdì 12 maggio alle 21 il salone della Biblioteca Comunale ospiterà una serata di dialogo per riflettere sul cambiamento dei ruoli nella società liquida.

Sabato 13 maggio giornata ricca di appuntamenti: il chiostrino Artificio (piazzolo Terragni) ospiterà dalle 15 alle 18.30 animazioni, laboratori e intrattenimento per bambini e famiglie, dalle 16 alle 22.30 piazza Martinelli e il Centro Civico di via Collegio dei Dottori saranno dedicate ai giovani con performance musicali e teatrali, esposizioni artistiche, laboratori creativi e approfondimenti interculturali, con la presenza di un ospite di fama internazionale, lo scrittore Nicolai Lilin (nella foto). «Intrecci di popoli» continuerà domenica 14 maggio con la celebrazione della messa delle comunità migranti nella basilica di San Fedele a cui seguirà un momento folkloristico con musiche e balli dal mondo nella piazza antistante. Alle 17 in piazza Volta grande performance estemporanea di Tribal City. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.visitcomo.eu.

