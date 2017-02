In occasione dell'annuale Giornata Internazionale della Guida Turistica, che si celebra in tutto il mondo il 21 febbraio, l’«Associazione Guide e Accompagnatori Turistici di Como e Provincia» invita alla scoperta dei tesori lariani, proponendo sei diversi itinerari accompagnati da una guida professionista. La giornata ha lo scopo di far conoscere al grande pubblico una figura professionale socialmente e culturalmente tra le più utili, per il prezioso ruolo di mediazione e divulgazione del sapere. La partecipazione agli itinerari è gratuita. Durante le visite, chi lo desidera, potrà lasciare una offerta a favore della ricostruzione della sede museale di Pievebovigliana (Macerata) danneggiata durante il terremoto del 30 ottobre.

Tre gli itinerari proposti per sabato 18 febbraio: «Passo di danza per Carate» è un viaggio alla scoperta delle tracce della famosa ballerina dell’800, Sofia Fuoco, di cui Carate Urio conserva la casa e la tomba. Ritrovo alle 9.30 sul sagrato del Santuario di S. Marta. Info: 320.3551711. «Upper Nesso» è una visita agli angoli segreti di Nesso e alle sue frazioni (foto a destra). Ritrovo alle 10 davanti al bar della Cooperativa in via Salita Municipio 13. Info: 331.3945209. Terzo percorso alla basilica millenaria di San Vincenzo in Galliano a Cantù (foto a sinistra). Ritrovo alle 15 davanti all’ingresso. Info: 347.6904989.

Queste le proposte per domenica 19 febbraio: «Sulle tracce dell’abate Antonio Stoppani tra scienza, natura e arte a Lecco» con ritrovo alle 14.30 davanti al ristorante Larius, Lungolario Isonzo – angolo Via Nazario Sauro. Info: 339.5976945. «Como In bicicletta: Nord Sud Est Ovest» con ritrovo alle 14.45 a Villa Olmo con bici. Visita spensierata, ma approfondita, della città, dalle origini ai giorni nostri, evidenziando i suoi costanti rapporti con Milano e l’Europa. Non si effettua con neve né con pioggia. Prenotazione obbligatoria: 339.1497231. «La “Cappella Sistina” di Lombardia: san Martino a Castello Valsolda» con ritrovo sul sagrato della chiesa di San Martino a Castello Valsolda. Info: 339.3133438. Info: www.guidecomo.it

