Il Como dopo la sosta si prepara a tornare in campo e lo fa con alcune novità in rosa.

Mentre è stato risolto consensualmente, per volontà dell'interessato, il contratto in essere con il portiere ex Juventus Rubens Fernando Moedim “Rubinho”, la società azzurra ha messo a segno due colpi in entrata.

Il primo ingaggiando Gabriele Cavalli (nella foto a lato), 34enne centrocampista, arrivato a titolo definitivo dall’A.S. Pro Piacenza 1919 che ha firmato un contratto della durata di 6 mesi.

Cavalli ha giocato a Renate e Alessandria e vanta 191 partite e 16 goal nei campionati professionistici assicurando così esperienza al team di mr Fabio Gallo. Inoltre, il Como ha firmato anche Matteo Fissore, difensore centrale classe 1996, proveniente a titolo temporaneo dall' U.S. Alessandria Calcio.

Nato a Savigliano, in provincia di Cuneo, l'8 marzo 1996, Fissore è cresciuto nelle giovanili del Torino con cui, da capitano, si è laureato Campione d'Italia Primavera nel 2015.

L’esordio nei professionisti è avvenuto nella passata stagione, in cui ha totalizzato 12 presenze con la Fidelis Andria, trasferendosi poi, nella precedente sessione di mercato, all'Alessandria, con cui ha disputato nella prima parte di stagione due gare ufficiali.

Come detto, il Como tornerà in campo per aprire il suo 2017 domenica 22 gennaio ospitando allo stadio G. Sinigaglia il Giana Erminio alle ore 18.30, orario anticipato anziché alle ore 20.30, come previsto dal calendario.

