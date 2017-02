Dall’11 al 13 marzo 2017 a «Piacenza Expo» si svolgerà la 9^ edizione di «Sorgentedelvino LIVE - vini naturali, tradizione, territorio» - manifestazione che si ispira alla proposta etica del grande Maestro Luigi Veronelli.

In libera degustazione e vendita diretta le etichette degli oltre 150 vignaioli italiani presenti. Piacenza diventa, pertanto, la capitale del vino che rispetta la terra, la natura e le persone che lo portano sulla tavola. «Il vino si fa nella vigna» ribadiscono all’unisono i circa 150 vignaioli provenienti da tutta Italia ed Europa per raccontare e far conoscere ad appassionati e addetti del settore le nuove annate in vendita diretta.

«Quando il vino è fatto senza aggiungere additivi e conservanti in cantina e rispettando i suoi naturali tempi di evoluzione, ogni anno è una vera scoperta! Lo sanno bene le migliaia di persone che tornano ad incontrare questi vignaioli con la curiosità di assaggiare il frutto di una nuova vendemmia portando a casa qualche bottiglia che è piaciuta particolarmente» spiega entusiasta Paolo Rusconi, ideatore della manifestazione.

I responsabili dell’associazione «Echofficine», si ispirano, come detto, alla proposta programmatica di Luigi Veronelli attorno a cui si giocano questioni come il «recupero del rapporto con la terra», «la valorizzazione del vino», «la fiducia tra produttore e consumatore», «l’etica della responsabilità e della cooperazione», ma anche la trasparenza e le vie di uscita dalla crisi, sintetizzate dal claim della manifestazione: vini naturali, territorio, tradizione. Tra le aziende presenti quest’anno, non solo i nomi storici del vino naturale italiano, ma anche nuove proposte e giovani viticoltori scelti dall’organizzazione che, per questa edizione, dedicherà uno spazio speciale a Umbria e Sardegna. I due territori saranno presenti, oltre che con una importante rappresentanza di vignaioli, anche con salumi, formaggi, prodotti tipici e produzioni agricole di nicchia.

Il programma di «Sorgentedelvino LIVE 2017» prevede anche degustazioni guidate, incontri e conferenze: interessanti occasioni per approfondire la conoscenza di questo piccolo ma estremamente vitale settore dell’agricoltura italiana.

Visitare la mostra-mercato di vini etici è anche l’occasione per scoprire Piacenza città e i suoi dintorni o dedicarsi all’arte, alla musica, alla cultura. «Piacenza è terra di passo» scriveva Leonardo Da Vinci nel Codice Atlantico. Per sua stessa collocazione, al crocevia tra quattro regioni, è, infatti, la porta dell’Emilia, fondata sulle rive del Po e racchiusa nell’abbraccio delle colline e delle montagne dell’Appennino. Colonia Romana, poi importante centro medievale, fu da sempre una sosta ideale nel passaggio di principi e pellegrini, crociati e templari, commercianti e artisti che qui lasciarono il segno. La città nasconde un cuore tutto da scoprire.

I dintorni offrono molte meraviglie: i percorsi nella natura a piedi, a cavallo o in mountain-bike, l’incontro con la preistoria al Villaggio Neolitico di Travo, le visite ai castelli e agli antichi borghi. Un’idea alternativa per catturare paesaggi e panorami dimenticati è quella di navigare il Po e conoscere la geografia ed il patrimonio avifaunistico e botanico del suo bacino.

Ulteriori informazioni sulla città, la sua storia e i punti di interesse sulle pagine del sito del Comune di Piacenza.

Ingresso 15 euro incluso calice da degustazione e catalogo. Info: www.sorgentedelvinolive.org, 348.7186660. Accrediti per i media: stampa@sorgentedelvino.it; 349.7768793 (Stefania Gatta).

Leggi tutte le notizie su "Como7"

Edizione digitale