Si conclude con la serata di sabato 6 maggio alle 21 la stagione di «Comicomo», la rassegna di cabaret del Teatro Lucernetta di piazza Medaglie d’Oro 4 che coinvolge comici di livello nazionale e artisti emergenti.

Bruce Ketta (foto a sinistra), il celebre postino di Zelig, torna alla guida una banda di comici folli e irriverenti, provenienti dalle maggiori trasmissioni televisive.

Sul palco insieme a lui nella serata finale: Giorgio Verduci (Zelig), Giancarlo Kalabrugovich (Zelig), Mary Sarnataro (Colorado, Le Iene), Massy Pipitone (Colorado - foto a destra).

Spazio anche ai talenti emergenti con la sfida tra il giovane comasco Andrea Borderi e Bob Cosenza, i due artisti che hanno superato le precedenti selezioni e che si contenderanno il titolo di vincitore del «ComiComo Got Talent».

Come nelle precedenti serate la scelta spetterà al pubblico presente in sala.

I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito della compagnia www.teatroincentro.com.

Per informazioni e prenotazioni: 345.6715852, 347.5754172, biglietteria@teatroincentro.com. Il costo dei biglietti è di 10 euro intero, 9 euro ridotto (under 18, over 65, disabili, studenti universitari under 26), 8 euro per i soci di Teatro in Centro e La Lucernetta.

